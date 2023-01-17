Кривошеина (Фофанова) Степанида Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Фофанова) Степанида Радионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.02.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1840

Муж: Кривошеин Тарас Филипович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених вдовец 32 года невеста девица 27 лет дочь Нолинского прихода дер. Чепаевской крест. Ирадиона Иванова Фофанова поручители по женеху дер. Бабиковской Иван Софронов и... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.

Дочь: Кривошеина Устина Тарасовна

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Кривошеин Феодор Тарасович

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
30.08.1844 ст.

Сын: Кривошеин Захар Тарасович

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
23.12.1847 ст.

Сын: Кривошеин Василий Тарасович

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
28.06.1849 ст.

Дочь: Кривошеина Ольга Тарасовна

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
25.05.1852 ст.

Сын: Кривошеин Игнат Тарасович

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.02.1882 ст.
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