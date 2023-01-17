Кривошеина (Фофанова) Степанида Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти14.02.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1840
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених вдовец 32 года невеста девица 27 лет дочь Нолинского прихода дер. Чепаевской крест. Ирадиона Иванова Фофанова поручители по женеху дер. Бабиковской Иван Софронов и... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.
Дочь: Кривошеина Устина Тарасовна
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Кривошеин Феодор Тарасович
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
30.08.1844 ст.
Сын: Кривошеин Захар Тарасович
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
23.12.1847 ст.
Сын: Кривошеин Василий Тарасович
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
28.06.1849 ст.
Дочь: Кривошеина Ольга Тарасовна
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
25.05.1852 ст.
Сын: Кривошеин Игнат Тарасович
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.02.1882 ст.