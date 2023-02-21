Кривошеина Мария Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.03.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Кривошеина Анисия Тарасовна
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривошеин Терентий Тарасович
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
27.01.1833 ст.
Дочь: Анна Тарасовна
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вшивцева Матрона Тарасова
Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1840 ст.