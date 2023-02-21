Кривошеина Мария Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Мария Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Кривошеина Анисия Тарасовна

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривошеин Терентий Тарасович

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
27.01.1833 ст.

Дочь: Анна Тарасовна

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вшивцева Матрона Тарасова

Отец ребёнка: Кривошеин Тарас Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Тарас Филипович

Смерть
29.03.1840 ст.
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