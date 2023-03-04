Вшивцева (Кривошеина) Матрона Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Кривошеина) Матрона Тарасова

Вшивцева (Кривошеина) Матрона Тарасова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

01.06.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кривошеин Тарас Филипович

Мать: Кривошеина Мария Титова

Бракосочетание
17.01.1858 ст.

Муж: Вшивцев Егор Осипович

Рождение ребёнка
28.08.1861 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Егорова

Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович

Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.

Дочь: Вшивцева Мария Егорова

Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович

Рождение ребёнка
21.05.1868 ст.

Дочь: Вшивцева Елена Егорова

Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Порошина Параскева Егорова

Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.06.1879 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close