Вшивцева (Кривошеина) Матрона Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти01.06.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Кривошеин Тарас Филипович
Мать: Кривошеина Мария Титова
Бракосочетание
17.01.1858 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1861 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Егорова
Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.
Дочь: Вшивцева Мария Егорова
Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович
Рождение ребёнка
21.05.1868 ст.
Дочь: Вшивцева Елена Егорова
Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Порошина Параскева Егорова
Отец ребёнка: Вшивцев Егор Осипович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.06.1879 ст.