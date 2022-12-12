Наговицына (Рудина) Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Рудина) Параскева Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Рудин Евдоким Родионович

Мать: Рудина Елена Григорьева

Бракосочетание
13.02.1812 ст.

Муж: Наговицын Яков Минеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1812г. MK г. Нолинск (жених дер. Закусерской/невеста того же прихода дер. Пестовской крест. Евдокима Родионова Рудина дочь/поруч. той же дер. Закусерской крест. Иван Михеев, Аника и Иван Наговицыны, И... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1814 ст.

Сын: Наговицын Сидор Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Рождение ребёнка
29.08.1817 ст.

Сын: Наговицын Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1820 ст.

Сын: Наговицын Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Рождение ребёнка
20.01.1821 ст.

Дочь: Наговицына Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Рождение ребёнка
10.05.1823 ст.

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феврания Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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