Наговицына (Рудина) Параскева Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: Рудин Евдоким Родионович
Мать: Рудина Елена Григорьева
Бракосочетание
13.02.1812 ст.
1812г. MK г. Нолинск (жених дер. Закусерской/невеста того же прихода дер. Пестовской крест. Евдокима Родионова Рудина дочь/поруч. той же дер. Закусерской крест. Иван Михеев, Аника и Иван Наговицыны, И... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1814 ст.
Сын: Наговицын Сидор Яковлевич
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
29.08.1817 ст.
Сын: Наговицын Моисей Яковлевич
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
20.01.1820 ст.
Сын: Наговицын Феодосий Яковлевич
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
20.01.1821 ст.
Дочь: Наговицына Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
10.05.1823 ст.
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феврания Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858