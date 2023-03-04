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Рудина Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рудин Козма Евдокимович

Отец ребёнка: Рудин Евдоким Родионович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Наговицына Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Рудин Евдоким Родионович

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Феодора Евдокимовна

Отец ребёнка: Рудин Евдоким Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Евдоким Родионович

Смерть
После 1824