Рудина Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Рудин Евдоким Родионович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Наговицына Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Рудин Евдоким Родионович
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Феодора Евдокимовна
Отец ребёнка: Рудин Евдоким Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1824