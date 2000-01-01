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Рудин Козма Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1824

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Рудин Евдоким Родионович

Мать: Рудина Елена Григорьева

Бракосочетание
20.01.1809 ст.

Жена: Рудина Мавра Епифанова

1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених дер. Пестовской/невеста дер. Чапаевской крест. Епифана Макарова Калинина дочь девка Мавра/поруч. этих же дер. крест. Евдоким, Егор, Ларион и Яков Рудины, Семён ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1810 ст.

Сын: Рудин Корнило Козмин

Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рудин Тить Козмин

Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова

Рождение ребёнка
18.06.1817 ст.

Дочь: Евфросиния Козмина

Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова

Смерть
После 1824
Рождение ребёнка
03.08.1829 ст.

Дочь: Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова

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