Рудин Козма Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Рудин Евдоким Родионович
Мать: Рудина Елена Григорьева
Бракосочетание
20.01.1809 ст.
Жена: Рудина Мавра Епифанова
1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених дер. Пестовской/невеста дер. Чапаевской крест. Епифана Макарова Калинина дочь девка Мавра/поруч. этих же дер. крест. Евдоким, Егор, Ларион и Яков Рудины, Семён ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1810 ст.
Сын: Рудин Корнило Козмин
Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рудин Тить Козмин
Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова
Рождение ребёнка
18.06.1817 ст.
Дочь: Евфросиния Козмина
Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова
Смерть
После 1824
Рождение ребёнка
03.08.1829 ст.
Дочь: Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Рудина Мавра Епифанова