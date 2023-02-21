Рудина (Калинина) Мавра Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудина (Калинина) Мавра Епифанова

Рудина (Калинина) Мавра Епифанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1824

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1809 ст.

Муж: Рудин Козма Евдокимович

1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених дер. Пестовской/невеста дер. Чапаевской крест. Епифана Макарова Калинина дочь девка Мавра/поруч. этих же дер. крест. Евдоким, Егор, Ларион и Яков Рудины, Семён ... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1810 ст.

Сын: Рудин Корнило Козмин

Отец ребёнка: Рудин Козма Евдокимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рудин Тить Козмин

Отец ребёнка: Рудин Козма Евдокимович

Рождение ребёнка
18.06.1817 ст.

Дочь: Евфросиния Козмина

Отец ребёнка: Рудин Козма Евдокимович

Смерть
После 1824
Рождение ребёнка
03.08.1829 ст.

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Рудин Козма Евдокимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close