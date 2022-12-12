Наговицына (Блинова) Евдокия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1877 ст.
Дата смерти?.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877 ст.
Отец: Блинов Моисей Моисеевич
Мать: Блинова Софья Демидовна
Бракосочетание
10.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.
Сын: Наговицын Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.
Дочь: Устина Кузьминишна
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Дочь: Надежда Кузьминишна
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Кузьминишна
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1955