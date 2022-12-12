Наговицына (Блинова) Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Блинова) Евдокия Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1877 ст.

Дата смерти

?.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1877 ст.

Отец: Блинов Моисей Моисеевич

Мать: Блинова Софья Демидовна

Бракосочетание
10.10.1899 ст.

Муж: Наговицын Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.

Сын: Наговицын Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.

Сын: Наговицын Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.

Дочь: Устина Кузьминишна

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Сын: Наговицын Роман Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Дочь: Надежда Кузьминишна

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Сын: Наговицын Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.

Сын: Наговицын Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Кузьминишна

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Наговицын Кузьма Семёнович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.02.1955
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