Блинова (Сухих) Софья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Сухих) Софья Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сухих Демид Никитович

Мать: Сухих Акилина Евдокимова

Бракосочетание
31.10.1876 ст.

Муж: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.

Дочь: Наговицына Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
29.01.1880 ст.

Дочь: Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
17.07.1882 ст.

Сын: Блинов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
26.08.1884 ст.

Дочь: Надежда Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
05.04.1887 ст.

Дочь: Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
22.04.1889 ст.

Сын: Блинов Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Рождение ребёнка
15.06.1890 ст.

Дочь: Блинова Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1882
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