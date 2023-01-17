Блинова (Сухих) Софья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сухих Демид Никитович
Мать: Сухих Акилина Евдокимова
Бракосочетание
31.10.1876 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.
Дочь: Наговицына Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
29.01.1880 ст.
Дочь: Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
17.07.1882 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
26.08.1884 ст.
Дочь: Надежда Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
05.04.1887 ст.
Дочь: Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
22.04.1889 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Рождение ребёнка
15.06.1890 ст.
Дочь: Блинова Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1882