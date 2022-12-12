Наговицына (Меркушева) Серафима Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Меркушева) Серафима Гавриловна

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Место рождения

д. Щербаки (овский)

Дата рождения

27.07.1912 ст.

Дата смерти

13.10.1984

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1934 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1912 ст.

Отец: Меркушев Гаврил Васильевич

Мать: Меркушева Евдокия Петровна

д. Щербаки (овский)
Бракосочетание
29.07.1931

Муж: Наговицын Роман Кузьмич

Рождение ребёнка
21.01.1934

Дочь: Романова Нина Романовна

Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Наговицын Юрий Романович

Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.10.1984
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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