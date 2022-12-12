Наговицына (Меркушева) Серафима Гавриловна
Место рожденияд. Щербаки (овский)
Дата рождения27.07.1912 ст.
Дата смерти13.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1912 ст.
д. Щербаки (овский)
Бракосочетание
29.07.1931
Рождение ребёнка
21.01.1934
Дочь: Романова Нина Романовна
Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.02.1937
Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич
Рождение ребёнка
23.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич
Рождение ребёнка
11.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наговицын Роман Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1984