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Меркушев Гаврил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

14.04.1946

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Меркушев Василий Иванович

Мать: Меркушева Параскева Иоанниева

Бракосочетание
10.10.1894 ст.

Жена: Меркушева Евдокия Петровна

МК 1894г. (свадьба/жених дер. Щербаковской 17 лет 6 мес./невеста Барановской волости поч. Плешковского, приход сей же церкви 22 года/поруч. по женеху дер. Щербаковской Косма Харитонов и Иосиф Иосифов ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1897 ст.

Сын: Меркушев Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Сын: Меркушев Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Иоанн Гаврилович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.

Дочь: Наговицына Серафима Гавриловна

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Петровна

д. Щербаки (овский)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Петровна

д. Щербаки (овский)
Место жительства
Неизвестно
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.04.1946
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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