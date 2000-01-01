Меркушева (?) Параскева Иоанниева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Меркушев Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Татьна Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Меркушев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович
д. Щербаки (овский)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1897 или 1898
Дочь: Решетникова Арина Васильевна
Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1912