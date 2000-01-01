Меркушева (?) Параскева Иоанниева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (?) Параскева Иоанниева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Меркушев Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Татьна Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Меркушев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович

д. Щербаки (овский)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1897 или 1898

Дочь: Решетникова Арина Васильевна

Отец ребёнка: Меркушев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1912
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