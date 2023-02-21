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Меркушев Николай Васильевич

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Место рождения

д. Щербаки (овский)

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Меркушев Василий Иванович

Мать: Меркушева Параскева Иоанниева

д. Щербаки (овский)
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Меркушева Надежда Иоаннова

1905г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених18 лет невеста 23 года Прихода Нолинского Николаевского собора Пугинской волости дер. Спусковской крест. девица поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1912
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