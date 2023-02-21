Меркушев Николай Васильевич
Место рожденияд. Щербаки (овский)
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
д. Щербаки (овский)
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
1905г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених18 лет невеста 23 года Прихода Нолинского Николаевского собора Пугинской волости дер. Спусковской крест. девица поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковско... Показать все
Место жительства
Неизвестно
д. Щербаки (овский)
Смерть
После 1912