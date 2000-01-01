Меркушева (Соловьёва) Надежда Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Соловьёва) Надежда Иоаннова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 или 1882

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 или 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Муж: Меркушев Николай Васильевич

1905г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених18 лет невеста 23 года Прихода Нолинского Николаевского собора Пугинской волости дер. Спусковской крест. девица поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковско... Показать все
Смерть
После 1912
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