Меркушева (Соловьёва) Надежда Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 или 1882
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 или 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
1905г. МК/ИР Кырчаны (свадьба) жених18 лет невеста 23 года Прихода Нолинского Николаевского собора Пугинской волости дер. Спусковской крест. девица поруч. по женеху Кырчанской волости дер. Щербаковско... Показать все
Смерть
После 1912