Решетникова (Меркушева) Арина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Меркушева) Арина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 или 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 или 1898

Отец: Меркушев Василий Иванович

Мать: Меркушева Параскева Иоанниева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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