Меркушева (Останина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Останина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Останин Пётр Ефимович

Мать: Останина Домника Афиногенова

Бракосочетание
10.10.1894 ст.

Муж: Меркушев Гаврил Васильевич

МК 1894г. (свадьба/жених дер. Щербаковской 17 лет 6 мес./невеста Барановской волости поч. Плешковского, приход сей же церкви 22 года/поруч. по женеху дер. Щербаковской Косма Харитонов и Иосиф Иосифов ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1897 ст.

Сын: Меркушев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Сын: Меркушев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Иоанн Гаврилович

Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.

Дочь: Наговицына Серафима Гавриловна

Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
После 1946
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.03.1962
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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