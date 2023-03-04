Меркушева (Останина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти?.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
10.10.1894 ст.
МК 1894г. (свадьба/жених дер. Щербаковской 17 лет 6 мес./невеста Барановской волости поч. Плешковского, приход сей же церкви 22 года/поруч. по женеху дер. Щербаковской Косма Харитонов и Иосиф Иосифов ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1897 ст.
Сын: Меркушев Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Сын: Меркушев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меркушев Иоанн Гаврилович
Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1912 ст.
Дочь: Наговицына Серафима Гавриловна
Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич
Место жительства
После 1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркушев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Меркушев Гаврил Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1962