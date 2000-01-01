Останина (Шитова) Домника Афиногенова
Место рожденияпоч. Желваковский; Желваки
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шитов Афиногент Яковлевич
Мать: Шитова Евдокия Антонова
поч. Желваковский; Желваки
Бракосочетание
28.09.1860 ст.
1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 18 лет из поч. Плешковского/невеста 20 лет из того же прихода поч. Желваковского/поруч. по женеху крест. поч. Плешковского Митрофан Авдиев и Ефрем Романов Стародубцев,... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1861 ст.
Дочь: Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Останин Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.
Отец ребёнка: Останин Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Меркушева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Останин Пётр Ефимович
Смерть
После 1891