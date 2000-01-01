Останина (Шитова) Домника Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Шитова) Домника Афиногенова

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Место рождения

поч. Желваковский; Желваки

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шитов Афиногент Яковлевич

Мать: Шитова Евдокия Антонова

поч. Желваковский; Желваки
Бракосочетание
28.09.1860 ст.

Муж: Останин Пётр Ефимович

1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 18 лет из поч. Плешковского/невеста 20 лет из того же прихода поч. Желваковского/поруч. по женеху крест. поч. Плешковского Митрофан Авдиев и Ефрем Романов Стародубцев,... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1861 ст.

Дочь: Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Останин Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.

Сын: Останин Стефан Петрович

Отец ребёнка: Останин Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Меркушева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Останин Пётр Ефимович

Смерть
После 1891
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