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Шитов Афиногент Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шитов Яков Иванович

Мать: Шитова Неонила Герасимова

Бракосочетание
31.01.1821 ст.

Жена: Шитова Евдокия Антонова

1821 г. МК с. Кырчаны (жених дер. Желваковской отрок/невеста Сунского прихода дер. Окуневской умер. крест. Никифора Пантелеева Боршева дочь/того же прихода крест. Фёдор Яковлев Шитов, Карп Семёнов, Мо... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шитов Ларион Афиногенов

Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Афиногенова

Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шитов Сергей Афиногенов

Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шитов Кондрат Афиногенов

Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Останина Домника Афиногенова

Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова

поч. Желваковский; Желваки
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шитов Семен Афиногенов

Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова

Место жительства
Неизвестно
поч. Желваковский; Желваки
Смерть
После 1858
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