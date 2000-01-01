Шитов Афиногент Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шитов Яков Иванович
Бракосочетание
31.01.1821 ст.
Жена: Шитова Евдокия Антонова
1821 г. МК с. Кырчаны (жених дер. Желваковской отрок/невеста Сунского прихода дер. Окуневской умер. крест. Никифора Пантелеева Боршева дочь/того же прихода крест. Фёдор Яковлев Шитов, Карп Семёнов, Мо... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Афиногенова
Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Останина Домника Афиногенова
Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова
поч. Желваковский; Желваки
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шитова Евдокия Антонова
Место жительства
Неизвестно
поч. Желваковский; Желваки
Смерть
После 1858