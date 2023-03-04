Шитов Ларион Афиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шитов Афиногент Яковлевич
Мать: Шитова Евдокия Антонова
Бракосочетание
24.01.1841 ст.
Жена: Шитова Марфа Матвеева
1841г. МК с. Кырчаны (жених поч. Желваковского 18 лет/невеста Ключевской волости того же прихода дер. Ключевской крест. Матфея Григорьева Назарова дочь 21 год/поруч. по женеху Казённого ведомства крес... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасия Ларионовна
Мать ребёнка: Шитова Марфа Матвеева
Рождение ребёнка
01.11.1850 ст.
Мать ребёнка: Шитова Марфа Матвеева
Смерть
После 1868