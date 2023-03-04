Шитова (Назарова) Марфа Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Назарова) Марфа Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Назар Матфей Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1841 ст.

Муж: Шитов Ларион Афиногенов

1841г. МК с. Кырчаны (жених поч. Желваковского 18 лет/невеста Ключевской волости того же прихода дер. Ключевской крест. Матфея Григорьева Назарова дочь 21 год/поруч. по женеху Казённого ведомства крес... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасия Ларионовна

Отец ребёнка: Шитов Ларион Афиногенов

Рождение ребёнка
01.11.1850 ст.

Сын: Шитов Осип Ларионович

Отец ребёнка: Шитов Ларион Афиногенов

Смерть
После 1868
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