Шитова (Боршева) Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Боршева) Евдокия Антонова

Место рождения

Окуневская, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Боршев Антон

Мать: не указана

Окуневская, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.01.1821 ст.

Муж: Шитов Афиногент Яковлевич

1821 г. МК с. Кырчаны (жених дер. Желваковской отрок/невеста Сунского прихода дер. Окуневской умер. крест. Никифора Пантелеева Боршева дочь/того же прихода крест. Фёдор Яковлев Шитов, Карп Семёнов, Мо... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шитов Ларион Афиногенов

Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Афиногенова

Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шитов Сергей Афиногенов

Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шитов Кондрат Афиногенов

Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Останина Домника Афиногенова

Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич

Жевлаки, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шитов Семен Афиногенов

Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич

Смерть
После 1858
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