Шитова (Боршева) Евдокия Антонова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Боршев Антон
Бракосочетание
31.01.1821 ст.
1821 г. МК с. Кырчаны (жених дер. Желваковской отрок/невеста Сунского прихода дер. Окуневской умер. крест. Никифора Пантелеева Боршева дочь/того же прихода крест. Фёдор Яковлев Шитов, Карп Семёнов, Мо... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Афиногенова
Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Останина Домника Афиногенова
Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич
Жевлаки, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шитов Афиногент Яковлевич
Смерть
После 1858