Шитова Неонила Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Неонила Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шитов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Шитов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шитов Афиногент Яковлевич

Отец ребёнка: Шитов Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Яков Иванович

Смерть
После 1834
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