Шитова Неонила Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шитов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шитов Афиногент Яковлевич
Отец ребёнка: Шитов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Яков Иванович
Смерть
После 1834