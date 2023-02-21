Шитов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шитов Яков Иванович
Бракосочетание
04.02.1818 ст.
Жена: Шитова Домна Яковлева
1818 г. МК с.Кырчаны (жених дер. Желваковской/невеста Архангельского прихода, дер. Слудской крест. Якова Данилова Стародубцева дочь/той же дер. крест. Стефан Игнатьевич, Иван Игнатьевич, Гаврило Несте... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1821 ст.
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
11.12.1822 ст.
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Дочь: Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Парасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.
Мать ребёнка: Шитова Домна Яковлева
Смерть
После 1858