Шитов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Шитов Иван Радионович
Мать: Шитова Гликерия Ерофеева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Шитова Ирина Макарова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Шитова Ирина Макарова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шитова Неонила Герасимова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шитов Афиногент Яковлевич
Мать ребёнка: Шитова Неонила Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Ирина Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
поч. Желваковский; Желваки
Смерть
1820