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Шитов Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Шитов Иван Радионович

Мать: Шитова Гликерия Ерофеева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шитов Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Шитова Ирина Макарова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Шитов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Шитова Ирина Макарова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шитов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Шитова Неонила Герасимова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шитов Афиногент Яковлевич

Мать ребёнка: Шитова Неонила Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Ирина Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Неонила Герасимова

Место жительства
Неизвестно
поч. Желваковский; Желваки
Смерть
1820
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