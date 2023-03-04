Шитов Семён Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Шитов Яков Иванович
Мать: Шитова Ирина Макарова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шитов Карп Семёнович
Мать ребёнка: Шитова Дарья Савинова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Семёновна
Мать ребёнка: Шитова Дарья Савинова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Параскева Семёновна
Мать ребёнка: Шитова Дарья Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Дарья Савинова
Смерть
После 1810