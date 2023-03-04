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Шитов Семён Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шитов Яков Иванович

Мать: Шитова Ирина Макарова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шитов Карп Семёнович

Мать ребёнка: Шитова Дарья Савинова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Семёновна

Мать ребёнка: Шитова Дарья Савинова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Параскева Семёновна

Мать ребёнка: Шитова Дарья Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Дарья Савинова

Смерть
После 1810
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