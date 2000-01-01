Шитова Дарья Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шитов Карп Семёнович
Отец ребёнка: Шитов Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Шитов Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Шитов Семён Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1810