Шитова Дарья Савинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Дарья Савинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шитов Карп Семёнович

Отец ребёнка: Шитов Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Шитов Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Шитов Семён Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Семён Яковлевич

Смерть
После 1810
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