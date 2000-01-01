Шитова Гликерия Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Гликерия Ерофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Шитов Яков Иванович

Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шитов Игнат Иванович

Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шитов Игнат Иванович

Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шитов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Иван Радионович

Смерть
После 1763
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