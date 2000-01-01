Шитова Гликерия Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шитов Яков Иванович
Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Шитов Игнат Иванович
Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шитов Игнат Иванович
Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шитов Иван Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763