Шитов Иван Радионович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Шитов Радион Кузмич
Мать: Шитова Домна Климентовна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шитов Яков Иванович
Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Шитов Игнат Иванович
Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шитов Игнат Иванович
Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Гликерия Ерофеева
Место жительства
Неизвестно
Жевлаки, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763