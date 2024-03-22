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Шитов Иван Радионович

Место рождения

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Шитов Радион Кузмич

Мать: Шитова Домна Климентовна

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шитов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шитов Игнат Иванович

Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шитов Игнат Иванович

Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шитов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шитова Гликерия Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Гликерия Ерофеева

Место жительства
Неизвестно
Жевлаки, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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