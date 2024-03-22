Шитов Радион Кузмич
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Рождение ребёнка
1720
Рождение ребёнка
1722
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Шитова Домна Климентовна
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Мильчакова Агафия Радионовна
Мать ребёнка: Шитова Домна Климентовна
Рождение ребёнка
1730
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Соловьёва Марфа Радионовна
Мать ребёнка: Шитова Домна Климентовна
Рождение ребёнка
1735
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Домна Климентовна
Место жительства
Неизвестно
Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763