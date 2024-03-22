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Шитов Радион Кузмич

Место рождения

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Шитов Иван Радионович

Мать ребёнка: не указана

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Шитов Сидор Радионович

Мать ребёнка: не указана

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Шитов Иван Радионович

Мать ребёнка: Шитова Домна Климентовна

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Мильчакова Агафия Радионовна

Мать ребёнка: Шитова Домна Климентовна

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Шитов Кондрат Радионович

Мать ребёнка: не указана

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Соловьёва Марфа Радионовна

Мать ребёнка: Шитова Домна Климентовна

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шитов Корнило Радионович

Мать ребёнка: не указана

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Домна Климентовна

Место жительства
Неизвестно
Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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