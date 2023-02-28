Шитов Корнило Радионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Корнило Радионович

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Место рождения

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Шитов Радион Кузмич

Мать: не указана

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Варвара Корнилова

Мать ребёнка: Шитова Ульяна Захаровна

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Корнилова

Мать ребёнка: Шитова Ульяна Захаровна

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Ульяна Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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