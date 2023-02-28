Шитов Корнило Радионович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Шитов Радион Кузмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Варвара Корнилова
Мать ребёнка: Шитова Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосия Корнилова
Мать ребёнка: Шитова Ульяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Ульяна Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763