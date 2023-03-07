Шитова Домна Климентовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Шитов Радион Кузмич
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Мильчакова Агафия Радионовна
Отец ребёнка: Шитов Радион Кузмич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Соловьёва Марфа Радионовна
Отец ребёнка: Шитов Радион Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Радион Кузмич
Место жительства
Неизвестно
Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763