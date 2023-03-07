Шитова Домна Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Домна Климентовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1726

Сын: Шитов Иван Радионович

Отец ребёнка: Шитов Радион Кузмич

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Мильчакова Агафия Радионовна

Отец ребёнка: Шитов Радион Кузмич

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Соловьёва Марфа Радионовна

Отец ребёнка: Шитов Радион Кузмич

Подоморята, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Радион Кузмич

Место жительства
Неизвестно
Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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