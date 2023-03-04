Шитова (Стародумова) Домна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Стародумова) Домна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1818 ст.

Муж: Шитов Фёдор Яковлевич

1818 г. МК с.Кырчаны (жених дер. Желваковской/невеста Архангельского прихода, дер. Слудской крест. Якова Данилова Стародубцева дочь/той же дер. крест. Стефан Игнатьевич, Иван Игнатьевич, Гаврило Несте... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1821 ст.

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
11.12.1822 ст.

Сын: Шитов Евфимий Фёдорович

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.

Сын: Шитов Федот Фёдорович

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.

Дочь: Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Парасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шитов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.

Сын: Шитов Евдоким Фёдорович

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич

Смерть
После 1858
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