Шитова (Стародумова) Домна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1818 ст.
1818 г. МК с.Кырчаны (жених дер. Желваковской/невеста Архангельского прихода, дер. Слудской крест. Якова Данилова Стародубцева дочь/той же дер. крест. Стефан Игнатьевич, Иван Игнатьевич, Гаврило Несте... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1821 ст.
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
11.12.1822 ст.
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Дочь: Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Парасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Яковлевич
Смерть
После 1858