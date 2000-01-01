Останин Стефан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1862 ст.
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1862 ст.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Стефановна
Мать ребёнка: Останина Александра Радионова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра Стефановна
Мать ребёнка: Останина Александра Радионова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Останин Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Останина Александра Радионова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Елизавета Стефановна
Мать ребёнка: Останина Александра Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897