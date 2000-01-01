Останин Стефан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Стефан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1862 ст.

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1862 ст.

Отец: Останин Пётр Ефимович

Мать: Останина Домника Афиногенова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Стефановна

Мать ребёнка: Останина Александра Радионова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра Стефановна

Мать ребёнка: Останина Александра Радионова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Останин Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Останина Александра Радионова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Елизавета Стефановна

Мать ребёнка: Останина Александра Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Александра Радионова

Смерть
После 1897
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