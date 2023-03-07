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Останин Пётр Ефимович

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Место рождения

Плешково, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.06.1842 ст.

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1842 ст.

Отец: Останин Ефим Диомидов

Мать: Останина Васса Фёдоровна

Плешково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.09.1860 ст.

Жена: Останина Домника Афиногенова

1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 18 лет из поч. Плешковского/невеста 20 лет из того же прихода поч. Желваковского/поруч. по женеху крест. поч. Плешковского Митрофан Авдиев и Ефрем Романов Стародубцев,... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1861 ст.

Дочь: Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Останина Домника Афиногенова

Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.

Сын: Останин Стефан Петрович

Мать ребёнка: Останина Домника Афиногенова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Меркушева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Останина Домника Афиногенова

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1891
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