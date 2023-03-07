Останин Пётр Ефимович
Место рождения
Дата рождения02.06.1842 ст.
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1842 ст.
Отец: Останин Ефим Диомидов
Мать: Останина Васса Фёдоровна
Бракосочетание
28.09.1860 ст.
1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 18 лет из поч. Плешковского/невеста 20 лет из того же прихода поч. Желваковского/поруч. по женеху крест. поч. Плешковского Митрофан Авдиев и Ефрем Романов Стародубцев,... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1861 ст.
Дочь: Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Останина Домника Афиногенова
Рождение ребёнка
25.12.1862 ст.
Мать ребёнка: Останина Домника Афиногенова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Меркушева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Останина Домника Афиногенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1891