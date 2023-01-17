Останина (Мурина) Васса Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Буторин Самсон Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1832 ст.
МК с. Кырчаны 1832г. (дер. Плешковской крест. Ефимий Диомидович Останин, холост/девица приемная дочь дер. Далматовской крес. Самсона Петрова Буторина, а сама из дер. Высокораменской отданого на военну... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов
Рождение ребёнка
26.01.1839 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов
Рождение ребёнка
02.06.1842 ст.
Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов
д. Плешково
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов
Смерть
После 1869