Останина (Мурина) Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Мурина) Васса Фёдоровна

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Место рождения

Высокораменская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Буторин Самсон Петрович

Мать: не указана

Высокораменская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1832 ст.

Муж: Останин Ефим Диомидов

МК с. Кырчаны 1832г. (дер. Плешковской крест. Ефимий Диомидович Останин, холост/девица приемная дочь дер. Далматовской крес. Самсона Петрова Буторина, а сама из дер. Высокораменской отданого на военну... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Останин Егор Ефимович

Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов

Рождение ребёнка
26.01.1839 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов

Рождение ребёнка
02.06.1842 ст.

Сын: Останин Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов

д. Плешково
Рождение ребёнка
1843

Сын: Останин Козма Ефимович

Отец ребёнка: Останин Ефим Диомидов

Смерть
После 1869
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