Останин Ефим Диомидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Останин Диомид Андреевич
Мать: Останина Устинья Иванова
Бракосочетание
31.01.1832 ст.
Жена: Останина Васса Фёдоровна
МК с. Кырчаны 1832г. (дер. Плешковской крест. Ефимий Диомидович Останин, холост/девица приемная дочь дер. Далматовской крес. Самсона Петрова Буторина, а сама из дер. Высокораменской отданого на военну... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1839 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.06.1842 ст.
Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1869