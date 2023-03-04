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Останин Ефим Диомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Останин Диомид Андреевич

Мать: Останина Устинья Иванова

Бракосочетание
31.01.1832 ст.

Жена: Останина Васса Фёдоровна

МК с. Кырчаны 1832г. (дер. Плешковской крест. Ефимий Диомидович Останин, холост/девица приемная дочь дер. Далматовской крес. Самсона Петрова Буторина, а сама из дер. Высокораменской отданого на военну... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Останин Егор Ефимович

Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.01.1839 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.06.1842 ст.

Сын: Останин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна

Плешково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Останин Козма Ефимович

Мать ребёнка: Останина Васса Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1869
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