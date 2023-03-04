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Останина Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Демидовна

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Останин Ефим Диомидов

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елена Демидовна

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Останин Ларион Диомидов

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
01.05.1820 ст.

Сын: Останин Тимофей Диомидов

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.

Сын: Останин Афонасий Диомидов

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Останин Михаил Диомидов

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аксинья Демидовна

Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Диомид Андреевич

Смерть
После 1834
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