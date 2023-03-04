Останина Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Демидовна
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елена Демидовна
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1820 ст.
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1821 ст.
Сын: Останин Афонасий Диомидов
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Аксинья Демидовна
Отец ребёнка: Останин Диомид Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834