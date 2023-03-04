Останин Ларион Диомидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Останин Диомид Андреевич
Мать: Останина Устинья Иванова
Бракосочетание
20.01.1839 ст.
Жена: Останина Дарья Никитина
1839 г. МК с. Кырчаны (жених поч. Плешковского 21 год/невеста поч. Кисаревского 24 года/поруч. крест. Нолинского уезда того же починка Михаил Иванов Нотракий Диомидов Широкие, Евфимий Диомидов Останин... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Парасковья Ларионовна
Мать ребёнка: Останина Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Останина Дарья Никитина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Надежда Ларионовна
Мать ребёнка: Останина Дарья Никитина
Смерть
После 1858