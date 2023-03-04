Останин Ларион Диомидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанин Ларион Диомидов

Останин Ларион Диомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Останин Диомид Андреевич

Мать: Останина Устинья Иванова

Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Жена: Останина Дарья Никитина

1839 г. МК с. Кырчаны (жених поч. Плешковского 21 год/невеста поч. Кисаревского 24 года/поруч. крест. Нолинского уезда того же починка Михаил Иванов Нотракий Диомидов Широкие, Евфимий Диомидов Останин... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Парасковья Ларионовна

Мать ребёнка: Останина Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Останин Архип Ларионович

Мать ребёнка: Останина Дарья Никитина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Надежда Ларионовна

Мать ребёнка: Останина Дарья Никитина

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close