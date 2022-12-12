Буторин Самсон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин Самсон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Останина Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Высокораменская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Долматовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1832
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