Буторин Самсон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Останина Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Высокораменская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Долматовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1832