Останина Александра Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра Стефановна
Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Останин Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Елизавета Стефановна
Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1891