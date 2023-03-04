Останина Александра Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Александра Радионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра Стефановна

Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Останин Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Елизавета Стефановна

Отец ребёнка: Останин Стефан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Стефан Петрович

Смерть
После 1891
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