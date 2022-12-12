Зеленина (Попова) Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Попова) Татьяна Акимовна

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

07.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902

Отец: Попов Аким Георгиевич

Мать: Попова Наталия Фёдоровна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
23.11.1923

Дочь: Вшивцева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Зеленин Павел Алексеевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленин Павел Алексеевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленин Павел Алексеевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленин Павел Алексеевич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Павел Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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