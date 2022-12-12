Зеленина (Попова) Татьяна Акимовна
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения07.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902
Отец: Попов Аким Георгиевич
Мать: Попова Наталия Фёдоровна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
23.11.1923
Дочь: Вшивцева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Зеленин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно