Попов Аким Георгиевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1868
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1868
Отец: Попов Егор Игнатьевич
Мать: Попова Анна Игнатьева
Бракосочетание
24.10.1891
Жена: Попова Лукия Яковлевна
1 брак
Рождение ребёнка
29.07.1894
Дочь: Александра Акимовна
Мать ребёнка: Попова Лукия Яковлевна
Бракосочетание
1896
Жена: Попова Наталия Фёдоровна
2 брак
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: Зеленина Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.04.1903
Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Марфа Акимовна
Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Акимовна
Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Яков Акимович
Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1916