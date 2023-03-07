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Попов Аким Георгиевич

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Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.09.1868

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1868

Отец: Попов Егор Игнатьевич

Мать: Попова Анна Игнатьева

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
24.10.1891

Жена: Попова Лукия Яковлевна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
29.07.1894

Дочь: Александра Акимовна

Мать ребёнка: Попова Лукия Яковлевна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1896

Жена: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: Зеленина Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1903

Сын: Попов Николай Акимович

Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Марфа Акимовна

Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Акимовна

Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Яков Акимович

Мать ребёнка: Попова Наталия Фёдоровна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1916
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