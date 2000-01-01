Попова (?) Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Анна Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1868

Сын: Попов Аким Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Егор Игнатьевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Попов Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Попов Егор Игнатьевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Егор Игнатьевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1877
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