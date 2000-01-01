Попова (?) Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1868
Отец ребёнка: Попов Егор Игнатьевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Попов Егор Игнатьевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1877