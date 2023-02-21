Попов Яков Георгиевич
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Попов Егор Игнатьевич
Мать: Попова Анна Игнатьева
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
11.11.1902
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
03.03.1904
Мать ребёнка: Попова Агрипина Стефановна
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Попов Яковлевич
Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
24.12.1915
Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.03.1917
Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Наумова
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно