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Попов Яков Георгиевич

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Попов Егор Игнатьевич

Мать: Попова Анна Игнатьева

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Попова Агрипина Стефановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
03.03.1904

Сын: Попов Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Агрипина Стефановна

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Попов Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Попов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Попов Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Евдокия Наумова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Наумова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
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