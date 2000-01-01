Попова (Кокорина) Агрипина Стефановна
Место рожденияпоч. 2 Кокоринский
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. 2 Кокоринский
Спасса-Талинский приход
Бракосочетание
11.11.1902
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
03.03.1904
Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)