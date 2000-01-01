Попова (Кокорина) Агрипина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кокорина) Агрипина Стефановна

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Место рождения

поч. 2 Кокоринский

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. 2 Кокоринский
Спасса-Талинский приход
Бракосочетание
11.11.1902

Муж: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
03.03.1904

Сын: Попов Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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