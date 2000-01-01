Попова (?) Евдокия Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (?) Евдокия Наумова

Попова (?) Евдокия Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Попов Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
24.12.1915

Сын: Попов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Попов Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно
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