Попова (?) Евдокия Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Попов Яковлевич
Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
24.12.1915
Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
04.03.1917
Отец ребёнка: Попов Яков Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
Неизвестно