Попова (Хорошавина) Лукия Яковлевна
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти30.12.1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Хорошавин Яков Андреевич
Мать: Хорошавина Хиония Фомина
п. Новокшёновский
Бракосочетание
24.10.1891
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
29.07.1894
Дочь: Александра Акимовна
Отец ребёнка: Попов Аким Георгиевич
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
30.12.1895
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)