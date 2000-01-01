Попова (Хорошавина) Лукия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Хорошавина) Лукия Яковлевна

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

30.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Хорошавин Яков Андреевич

Мать: Хорошавина Хиония Фомина

п. Новокшёновский
Бракосочетание
24.10.1891

Муж: Попов Аким Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1 брак
Рождение ребёнка
29.07.1894

Дочь: Александра Акимовна

Отец ребёнка: Попов Аким Георгиевич

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
30.12.1895
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
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