Хорошавина (?) Хиония Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Попова Лукия Яковлевна
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Андреевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.01.1883
Дочь: Хорошавина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Хорошавин Яков Андреевич
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно