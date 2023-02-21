Хорошавина (?) Хиония Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Хиония Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Попова Лукия Яковлевна

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Андреевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.01.1883

Дочь: Хорошавина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Хорошавин Яков Андреевич

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Яков Андреевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
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