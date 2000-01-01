Хорошавин Анна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зеленина Наталия Григориевна
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанида Григориевна
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Христина Григориевна
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хорошавин Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858