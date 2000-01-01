Хорошавин Анна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Анна Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зеленина Наталия Григориевна

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Григориевна

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Христина Григориевна

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Хорошавин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Григорий Степанович

Смерть
После 1858
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