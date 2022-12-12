Синцов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Синцов Александр Саввович
Мать: Синцова Анна Петровна
Бракосочетание
20.01.1813 ст.
1812г. MK с. Быстрицкое (свадьба/ жених дер. Синцовской/невеста Камещницкого прихода деревни Булдачинской крест. Лаврентия Хорошавина дочь/) ф. 237 оп. 75 д. 1129
Рождение ребёнка
05.05.1815 ст.
Дочь: Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Хорошавина Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева
Быстрицкий приход
Рождение ребёнка
1832
Сын: Синцов Васарион Андреевич
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839