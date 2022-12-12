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Синцов Андрей Александрович

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Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Синцов Александр Саввович

Мать: Синцова Анна Петровна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1813 ст.

Жена: Синцова Евдокия Лаврентева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
1812г. MK с. Быстрицкое (свадьба/ жених дер. Синцовской/невеста Камещницкого прихода деревни Булдачинской крест. Лаврентия Хорошавина дочь/) ф. 237 оп. 75 д. 1129
Рождение ребёнка
05.05.1815 ст.

Дочь: Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Хорошавина Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкий приход
Рождение ребёнка
1832

Сын: Синцов Васарион Андреевич

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Синцова Евдокия Лаврентева

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1839
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
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